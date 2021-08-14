ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı
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ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı

ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'ye temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

NEW ABD'ye temmuz ayında Meksika sınırından geçen düzensiz göçmen sayısı 200 binin üzerine çıkarak 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (CBP) tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay gözaltına alınan 212 bin 672 düzensiz göçmenin yaklaşık 83 binini aileler, 19 binini ise refakatsiz çocuklar oluşturdu.

Refakatsiz çocuklar, askeri tesislerde koruma altına alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 1000'den fazla göçmenin, Güney Texas'ta kurulan geçici bir kampta karantina altına alındığı açıklandı.

Texas'ta konuşan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, sınırdaki durumu karşılaştıkları "en büyük zorluklardan" biri olarak nitelendirdi.

Biden yönetimi, yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte geçiş yapan göçmen sayısının azalacağını tahmin ederken, temmuz ayında gözaltına alınan yasa dışı geçiş yapan göçmen sayısının bir önceki aya göre yüzde 13 yükselmesiyle sınır dışı işlemlerinin de hızlandığı bildirildi.

Biden yönetimi, Orta Amerika'dan gelen aileleri, "hızlı sınır dışı" uçaklarıyla Meksika'nın güneyindeki küçük yerleşim yerlerine gönderiyor. ABD'li yetkililer, bu yöntem sayesinde ailelerin ABD'ye geri dönmek yerine ülkelerine gideceklerini umut ediyor.

Göçmen hakları savunucularının karşı çıktığı bu uygulamayı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de "endişe verici" olarak değerlendirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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