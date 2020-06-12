ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını bir süre durduran ve dün itibariyle kademeli olarak yurt dışı tarifeli seferlere başlayan Türk Hava Yolları (THY) 19 Haziran itibarıyla ABD'ye tarifeli seferlere başlayacaklarını açıkladı.

ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor
12.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:14
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarını bir süre durduran ve dün itibariyle kademeli olarak yurt dışı tarifeli seferlere başlayan Türk Hava Yolları (THY) 19 Haziran itibarıyla ABD'ye tarifeli seferlere  başlayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayı bizleri yeniden gökyüzü ile buluşturuyor. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Uçuş takvimi haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

SEFERLER VE TARİHLERİResmi internet sitesinden yapılan duyuruda Türk Hava Yolları, ABD'de  19 Haziran'dan itibaren Şikago'ya haftada 3 uçuş, 19 Haziran itibariyle Washington'a haftada 3 uçuş,  24 Haziran 2020 itibariyle Los Angeles'e haftada 3 uçuş ve 22 Haziran 2020 itibariyle Miami'ye haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Uzak Doğu'da ise 19 Haziran itibariyle Şanghay haftada 1, 24 Haziran itibariyle Seoul haftada 2 ve 24 Haziran Hong Kong'a haftada 2 uçuş planladı. ABD ve Uzak doğu uçuşlarının yanı sıra Asya ve Ortadoğu uçuşlarına da başlayacak olan THY'nin Haziran ayı planlamasına göre, 18 Haziran'da Duşanbe'ye haftada 2 uçuş, 17 Haziran itibariyle Minsk'e, 16 Haziran itibariyle Bişkek, 21 Haziran'da Almata ve 12 Haziran'da Doha'ya haftada üç sefer gerçekleştirileceği açıklandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı Haber
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor Haber
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi Haber
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Haber
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mariah Carey Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Sivas Ankara Antalya
Şu an buradasınız: ABD'ye tarifeli uçuşlar 19 Haziran'da başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:15:50. #1.15#
title