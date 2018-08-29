İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile İşbirliği Mesajı: Yapıcı Görüşmeler Gerçekleştirdik

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ziyareti ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşmelerini değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin kinci tavırlarına karşı, Türkiye ile bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu" dedi.

"ABD'NİN KİNCİ TAVRINA KARŞI TÜRKİYE İLE YAPICI GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Zarif Twitter hesabından yayınladığı açıklamada,"Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkiler ve ABD'nin kinci tavırlarına karşı bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu" dedi. İranlı diplomat yarın Pakistan'a gidip, ülkenin yeni lideri ile görüşeceğini belirtti.

3'LÜ GÖRÜŞME İRAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Zarif, Türkiye ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile bir araya gelerek iki ülkenin ilişkilerini değerlendirdi. 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek olan 3'lü zirve görüşmesi öncesi, Zarif'in Türkiye'ye gitmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında olumlu mesajlar vermesi İran medyasında geniş yer buldu.