ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.

14.08.2019 23:28
ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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