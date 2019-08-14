ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

14.08.2019 23:28

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.