ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor
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ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

13.01.2021 01:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:32
ABD'ye hava yoluyla gelen yolculara 26 Ocak'tan itibaren negatif Kovid-19 testi zorunluluğu getiriliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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