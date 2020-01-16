ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı
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ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

16.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:28
ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkeleri , Haiti ve 'dan yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, Guatemala sınırına dayandı.


Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Amerika ülkelerinden "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, ABD'ye gitmek için Guatemala'nın Agua Caliente sınır kapısına ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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