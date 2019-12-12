ABD'ye gitme hayali kurduğu arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis

12.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:02

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı ev arkadaşı Mürit Demir'i (41) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Yıldız'ın (42) yargılanması tamamlandı. Sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

?Olay, 17 Temmuz 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda alkol alan Savaş Yıldız ve Mürit Demir, evlerine giderken sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Savaş Yıldız, belindeki tabancayı çıkarıp, Mürit Demir'e ateş etti. Başından tek kurşunla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Savaş Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde Savaş Yıldız hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Ruhsatsız sibah bulundurmak' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasında Savaş Yıldız, "Olay gecesi birlikte alkol almaya gittik. Dönüşte alkolün etkisiyle çevreye saldırıyordu. Daha sonra bana küfür etmeye başladı. Ben de belimdeki silahı onu korkutmak için doldur boşalt yapıyordum. O sırada silah ateş aldı. Mürit'i kasıtlı olarak vurmadım. Onunla Amerika'ya gitme hayalimiz vardı" dedi. Mahkeme heyeti sanığa adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA