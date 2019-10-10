ABD'ye girmeye çalışan göçmenler Meksika tarafında tutuluyor

10.10.2019 13:10

Meksika'dan ABD'ye girmeye çalışanlar ve sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenler, sınırın Meksika tarafında tutuluyor ve sıra ile ağırlıklı olarak Teksas eyaletinde Loredo ve Bronsville şehirlerinde kurulan çadır mahkemelerinde işleme alınıyor.



ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten Mark Morgan, 2019 mali yılı içerisinde ABD'nin güney sınırında CBP tarafından müdahale edilen olayların 1 milyona yaklaştığını söyleyerek, "Bu 2018 yılına göre yüzde 88 daha yüksek" dedi. CBP tarafından müdahale edilen olaylar yasadışı kaçak yolla ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin tutuklanmasından, yasal gümrük kapılarından giriş yapmaya çalışıp kabul edilmeyen kişilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.



İstatistiklerin gösterdiği rakamların çok yüksek olduğunu belirten Morgan, "Bu rakamlar öyle rakamlar ki bizimki dahil hiçbir göçmenlik sisteminin baş etmeye hazır olmadığı rakamlar" dedi. Morgan bu büyük dalga ile baş edebilmek için çalıştıklarını, bu alanda "Meksika'da Kal" diye de bilinen Göçmen Koruma Protokol Programının (MPP) büyük fayda sağladığını belirtti. Bu programa göre ABD'ye girmek, sığınma talebinde bulunmak isteyen göçmenler sınırın Meksika tarafında tutuluyor ve sıra ile ağırlıklı olarak Teksas eyaletinde Loredo ve Bronsville şehirlerinde kurulan çadır mahkemelerinde işleme alınıyor. Program başladığından bu yana 42 bin göçmenin Meksika'ya geri gönderildiği kayıtlar arasında.



Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar ise bu ve bu tarz uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Örgütün raporunda iki Meksikalı polisin verdiği bilgiye dayanarak ABD yetkililerinin Meksika polisini geri gönderilen göçmenleri kontrol etmesi konusunda yönlendirdiğini ve bu durumun kişilerin kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi ile sonuçlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca örgüt bu uygulamanın kişilerin hayatlarının tehlikede olabileceği yere geri gönderilmemesini içeren uluslararası göçmenlik kanununa da aykırı olduğunu ifade ediyor.



Kaçak göçmenlerin ve sığınma hakkı arayanların en çok bulunduğu Laredo bölgesinin Meksika tarafının karteller tarafından kontrol edildiği ve göçmenlerin kaçırıldığı belirtiliyor. Bu uygulamanın özellikle insan ticareti yapan karteller için zemin hazırladığı söyleniyor.



Buradaki göçmen kamplarında çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Fabiolo Pintero, "Bu kamplardaki programın kamplarından bahsediyoruz, birçoğu, yarısından fazlası şiddet ile karşılaşıyor" dedi. Morgan ise program içerisinde bulunan kişilerin ABD tarafından korunduğunu ifade ediyor. Morgan ayrıca CBP'nin yeni "Geçici Son Kural (IFR)" politikasını devreye sokacağını açıkladı. Ulusal Güvenlik (DHS) ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan bu kurala göre kendi ülkeleri hariç üçüncü ülkelerde bulunarak veya seyahat ederek ABD sınırına gelen göçmenlerin sığınma taleplerinin değerlendirilmemesini içeriyor. Bu kural ABD'ye diğer Güney Amerika ülkelerinden Meksika üzerinden seyahat edilip sığınma talebi bulunmasının önüne geçiyor. ABD bu karar ile sınıra olan yığılmaları azaltabileceğini düşünüyor.



Ancak bu yeni kuralın MPP kapsamında bulunan ve üçüncü ülkelerden Meksika'ya gelerek sığınma hakkı başvurusunda bulunmuş olanlar için ne anlama geleceği henüz açık değil. - NEW YORK

Kaynak: İHA