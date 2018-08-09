ABD'ye Giden Türk Heyeti Ankara'ya Döndü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında ABD'ye giden heyet, Ankara'ya döndü. ABD ve Türkiye arasındaki krizi çözmek amacıyla ABD'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın başkanlığındaki heyet, temaslarını tamamladı. Temasların ardından yurda dönen heyeti taşıyan uçak, saat 18.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Heyet, havalimanının VIP bölümünden çıkarak ayrıldı.

(Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan/İHA)