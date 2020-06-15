ABD'ye ait savaş uçağı İngiltere'de denize düştü
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü.
15.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:07
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.
Kaynak: DHA