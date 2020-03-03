ABD'ye ait insansız hava aracı Nijer'de düştü
Nijer'in Agadez bölgesinde bir çölde, ABD'ye ait insansız hava aracı (İHA) düştü.
Nijer'in Agadez bölgesinde bir çölde, ABD'ye ait insansız hava aracı (İHA) düştü.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta AFRICOM'a ait bir İHA'nın, Nijer'in kuzeyindeki Agadez bölgesinde düştüğü bildirildi.
Açıklamada, ilk incelemenin İHA'nın mekanik arıza nedeniyle düştüğünü gösterdiği kaydedildi.
Agadez'de büyük bir İHA üssü bulunan ABD, bölgede faaliyet gösteren Fransız güçlerine istihbarat desteği veriyor.
Kaynak: AA