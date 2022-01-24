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ABD Yarı İletken Üretiminde Atakta

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Başkan Joe Biden Cuma günü Intel firmasının Ohio'nun Columbus kenti dışında 20 milyar dolarlık bir fabrika kuracağını ve inşaat sırasında 7 bin kişiye ve sonrasında da 3 bin kişiye kalıcı istihdam yaratacağını açıkladı.

Başkan Joe Biden Cuma günü Intel firmasının Ohio'nun Columbus kenti dışında 20 milyar dolarlık bir fabrika kuracağını ve inşaat sırasında 7 bin kişiye ve sonrasında da 3 bin kişiye kalıcı istihdam yaratacağını açıkladı

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