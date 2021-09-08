ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser "Yıldız Avcısı"nın iadesini reddetti
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ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser "Yıldız Avcısı"nın iadesini reddetti

ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser 'Yıldız Avcısı'nın iadesini reddetti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan ve "Yıldız Avcısı" (Guennol Stargazer) olarak bilinen 5 bin yıllık mermer tarihi eserin iade talebini reddetti.

NEW ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan ve "Yıldız Avcısı" (Guennol Stargazer) olarak bilinen 5 bin yıllık mermer tarihi eserin iade talebini reddetti.

Türkiye'nin mermer idolün iadesi için New York'ta eseri satışa sunan Michael Steinhardt ve Christie's Müzayede Evi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Kiliya tipi idollerin Anadolu dışında başka ülkelerde yapılan kazılarda bulunmamış olması, bu eserin devlet malı olması, Michael Steinhardt'ın mermer idolü Türkiye'den kaçırılan Lidya Hazineleri'ni sattığı bilinen JJ Klejman isimli tacirden satın almış olması ve duruşma sırasında Steinhardt'ın eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmemesine rağmen iade talebini kabul etmedi.

Davaya bakan Hakim Alison Nathan, Türkiye'nin, tarihi eser 2017 yılında Christie's Müzaye Evi tarafından satışa sunulana kadar harekete geçmediğini ve dava açmakta geciktiğini gerekçe göstererek iade talebini reddetti.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD yargısı, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık tarihi eser "Yıldız Avcısı"nın iadesini reddetti - Haberler
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