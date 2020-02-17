ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı, serbest bırakıldı

17.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:58

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan Ahmad Halili'nin serbest bırakıldığını belirtti.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Almanya'nın ABD yaptırımlarını deldiği için tutukladığı İranlı vatandaşla ilgili bilgi verdi.

Sözcü, ABD'ye gönderilmek üzereyken "İran'ın yoğun diplomatik baskıları sonucu" serbest bırakıldığını belirttiği Halili'nin, 56. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile ülkeye döndüğünü ifade etti.

Kaynak: AA