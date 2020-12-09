ABD yaptırımları nedir? ABD yaptırım maddeleri S-400'ü etkiler mi?

ABD seçimleri nedeniyle Joe Biden ile Donald Trump arasında büyük bir çekişme yaşandı. Joe Biden henüz hükümeti devir teslim almadı ancak Türkiye'ye karşı yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Türkiye'ye uygulanacak ABD yaptırımları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı nedir?