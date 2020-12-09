ABD yaptırımları nedir? ABD yaptırım maddeleri S-400'ü etkiler mi?
09.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:01
ABD seçimleri nedeniyle Joe Biden ile Donald Trump arasında büyük bir çekişme yaşandı. Joe Biden henüz hükümeti devir teslim almadı ancak Türkiye'ye karşı yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Türkiye'ye uygulanacak ABD yaptırımları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı nedir?
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddelerin de bulunduğu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Tasarı aynı şekilde Senato'dan da geçerse, daha önce veto edeceğini açıklayan Trump bunu yapamayacak.
ABD YAPTIRIMLARI NELER?
- Tasarıda Türkiye ile ilgili de Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım düzenlemesi yer alıyor.
- Tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor.
- CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor.
- Trump, 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını daha önce engellemişti.
- Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alamadığı için Rusya'dan S-400 silahını aldığını, bundan dolayı Türk hükümetinin cezalandırılmaması gerektiğini kaydeden Trump, CAATSA'da kendisine tanınan muafiyet yetkisini kullanma yolunu seçmişti.
- Ancak, tasarının Senato'da da üçte ikiden fazla bir çoğunlukla kabul edilmesi halinde Trump da yaptırımları uygulamak zorunda kalacak.
- Tasarıda Türkiye ile ilgili bir diğer önemli madde de F-35 savaş uçaklarıyla ilgili.
- NDAA, Türkiye'nin satın aldığı ancak S-400 sonrası programdan çıkartılmasıyla teslim edilmeyen altı adet F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmasına da onay veriyor.