ABD yaptırımları İran halkının günlük hayatını vurdu

ABD'nin İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak 8 Mayıs 2018'de çekilmesinin ardından İran'a uygulamaya başladığı yaptırımların etkisi gün geçtikçe artıyor.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sebebiyle İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol ihracatının durma noktasına gelmesi sebebiyle döviz gelirindeki azalmanın, İran'ı dünya ticaret ağından sökme noktasına getirdiği iddia edildi. ABD'nin yaptırımları sebebiyle İran'ın para biriminde büyük değer kaybı yaşandı. Yabancı yatırımcılar İran'daki yatırımlarını durdurmak zorunda kaldı. İranlı yetkililer, ülkenin her tarafında etkisi hissedilen yaptırımları savaşla eşdeğer tuttu.

Yaptırımların İran ekonomisine etkileri

2018 boyunca piliç fiyatının yüzde 80 artış görülmesi üzerine hükümet, halka bedava piliç dağıtarak et fiyatlarına sübvansiyon uygulandı.

Domates salçası kıtlığı

Aynı süre içinde, domates kıtlığı ve kutu fiyatlarının artması sebebiyle salça fiyatları iki katına çıktı. Fiyatların artması üzerine domates ihracatı yasaklanarak, domates salçaları cam kavanoz içende satışa sunuldu. Kabuklu yemiş stokunda artış olmasına rağmen İran'ın yılbaşı olan Nevruz'da kabuklu yemiş fiyatlarında yüzde 50 artış görüldü.

Otomobil ve konut fiyatlarında artış

Yabancı yatırımcıların ülkeden ayrılması sonucu ham madde ve parça teminindeki güçlük sebebiyle, hem yurt içi yapımı hem de ithal otomobillerde büyük fiyat artışı görüldü. Çoğu otomobilin fiyatı yaptırımlardan sonra ikiye katlandı. Riyal'deki değer kaybı sebebiyle arazi ve konut fiyatları da 5 kat arttı.

Ham madde kıtlığı sebebiyle plastik şişeler azalırken cam şişelerde artış gözlendi.

İranlılar yeni akıllı kimlik kartını alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Kamu hizmetlerinden yararlanmak için tasarlanan, yurt dışında imal edilen kimlik kartlarının yurt içinde üretilmesi kararı alındı. - TAHRAN

Kaynak: İHA