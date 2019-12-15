ABD yaptırımı sonrası Nikaragua'da Ortega ailesinden 'kamulaştırma' adımı
ABD'nin, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğluna karşı aldığı yaptırım kararının ardından Ortega ailesine ait olduğu iddia edilen ülkenin en büyük benzin istasyonu şirketlerinden birinin kamulaştırılmasını onayladı.
Nikaragua Ulusal Meclisi, ABD'nin, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğluna karşı aldığı yaptırım kararının ardından Ortega ailesine ait olduğu iddia edilen ülkenin en büyük petrol dağıtım şirketlerinden birinin kamulaştırılmasını onayladı.
Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olan iktidardaki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) Partisi Başkanı Edwin Castro, mecliste yaptığı açıklamada, kamulaştırmanın "Nikaragualılara yakıt tedarikini sağladığını" savundu. Euronews.com'da Görüntüle