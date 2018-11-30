Abd: Yanındaki Pamuk Şeker Metamfetamin Sanılan Kadın Üç Ay Hapis Yattı

ABD'nin Georgia eyaletinde açılan bir tazminat davasında, yol kenarında arızalı bir uyuşturucu testi cihazıyla yapılan kontrolde, yanındaki pamuk şeker torbası metamfetamin sanılan bir kadın üç ay haksız yere hapis yattığını iddia etti.

41 yaşındaki Dasha Fincher adlı kadın, 2016'da yılbaşındaki bir trafik kontrolünde yaşanan olay nedeniyle, polise ve uyuşturucu testi cihazını üreten firmaya dava açtı.

Fincher, 1 milyon dolarlık kefalet ücretini yatıramadığı için gözaltında kaldı.

Davada, Fincher'ın vatandaşlık haklarının ihlal edildiği savunuluyor.

Fincher, tutuklanmasının ardından metamfetamin bulundurmak ve kaçakçılığını yapmakla suçlandı.

Dava dilekçesinde Fincher'ın 31 Aralık 2016'dan, suçlamaların düşürüldüğü 4 Nisan'a kadar haksız yere tutuklu kaldığı vurgulandı.

Eyaletteki bir adli tıp laboratuvarında 22 Mart'ta yapılan incelemede, açık mavi renkli pamuk şekeri bulunan torbada, herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadığı tespit edildi.

Fincher, hapiste kalması nedeniyle ikiz torunlarının doğumunu göremediğini ve düşük yapan kızının yanında olamadığını söyledi.

Ayrıca, masumiyetinin kanıtlanmasına karşın tutuklanmasının hala adli sicil kaydında kaldığı vurgulandı.

Polis ve uyuşturucu testi cihazının üreticisi konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

İki yıl önce yapılan bir araştırmada, yol kenarlarındaki denetimlerde kullanılan uyuşturucu testi cihazlarının "rutin bir şekilde yanlış pozitif sonuçlar verdiği" ve binlerce Amerikalı'nın haksız yere hapse atılmasına yol açtığı tespit edilmişti.

Washington Post gazetesine göre yol kenarında kullanılan cihazlar, kurabiye, nane, deodorant ve diğer zararsız maddeleri uyuşturucu diye tanımladı.