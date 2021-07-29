ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
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ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?

ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
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Tokyo Olimpiyatları'nda 3. müsabakasına çıkan A Milli Kadın voleybol takımımızın rakibi Amerika Birleşik Devletleri. Müsabaka hakkında detaylar araştırılırken Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne konusu merak edildi. Peki, ABD voleybol takımı oyuncuları kimler?

Filenin Sultanları, bugünkü karşılaşmada bugün ABD ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile bugün yapacak. Peki, ABD voleybol takımı oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?

ABD VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

RACHAEL ADAMS

FOLUKE AKİNRADEWO GUNDERSON

MİCHELLE BARTSCH-HACKLEY

LAUREN CARLİNİ

MEGAN COURTNEY

DANİELLE CUTTİNO

TORİ DİXON

ANNİE DREWS

MİCHA HANCOCK

Morgan Hentz

KİM HİLL

MADİ KİNGDON RİSHEL

JORDAN LARSON

KARSTA LOWE OPPOSİTE

CHİAKA OGBOGU

KATHRYN PLUMMER

JORDYN POULTER SETTER

KELSEY ROBİNSON HANNAH TAPP

JORDAN LARSON

JORDAN THOMPSON

HALEİGH WASHİNGTON

SARAH WİLHİTE PARSONS

JUSTİNE WONG ORANTES

Kaynak: ABD

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