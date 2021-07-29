ABD voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
Tokyo Olimpiyatları'nda 3. müsabakasına çıkan A Milli Kadın voleybol takımımızın rakibi Amerika Birleşik Devletleri. Müsabaka hakkında detaylar araştırılırken Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne konusu merak edildi. Peki, ABD voleybol takımı oyuncuları kimler?
Filenin Sultanları, bugünkü karşılaşmada bugün ABD ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile bugün yapacak. Peki, ABD voleybol takımı oyuncuları! Amerika olimpiyat voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
ABD VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
RACHAEL ADAMS
FOLUKE AKİNRADEWO GUNDERSON
MİCHELLE BARTSCH-HACKLEY
LAUREN CARLİNİ
MEGAN COURTNEY
DANİELLE CUTTİNO
TORİ DİXON
ANNİE DREWS
MİCHA HANCOCK
Morgan Hentz
KİM HİLL
MADİ KİNGDON RİSHEL
JORDAN LARSON
KARSTA LOWE OPPOSİTE
CHİAKA OGBOGU
KATHRYN PLUMMER
JORDYN POULTER SETTER
KELSEY ROBİNSON HANNAH TAPP
JORDAN LARSON
JORDAN THOMPSON
HALEİGH WASHİNGTON
SARAH WİLHİTE PARSONS
JUSTİNE WONG ORANTES
Kaynak: ABD