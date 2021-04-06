ABD, Viyana görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirtti
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ABD, Viyana görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD, Viyana görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran hakkında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen toplantıda ilk görüşmelerin "yapıcı" olduğunu belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran hakkında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen toplantıda ilk görüşmelerin "yapıcı" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen ve nükleer anlaşmaya geri dönüş konulu komisyon toplantısındaki ilk görüşmeler hakkında açıklama geldi. Gerçekleştirilen görüşmeleri yapıcı olarak tanımlayan Price, "Bunu yapıcı ve kesinlikle hoş bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, görüşmelerin İran'la uyumu sağlamak adına faydalı bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Bu, kendimizin uyuma dönmek için neler yapmamız gerekebileceğinin ve İranlıların 2015 anlaşması kapsamındaki katı sınırlamalara uymaya geri dönmek için ne yapmaya hazır olduklarını belirlemeye çalıştığımız için potansiyel olarak faydalı bir adım" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Viyana'da yapılacak görüşmelere ABD'nin de katılacağını duyurmuştu. Görüşmelerden önce İran ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk olarak ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında anlaşmadan ayrılmasının ardından İran'a uyguladığı kapsamlı yaptırımları kaldırmasını talep etmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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