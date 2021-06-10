ABD, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen gemiler dolayısıyla İran'ı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen gemiler dolayısıyla İran'ı uyardı

ABD, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen gemiler dolayısıyla İran'ı uyardı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen İran'a ait iki gemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, iddiaların doğru olması halinde İran'ı doğrudan sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen İran'a ait iki gemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, iddiaların doğru olması halinde İran'ı doğrudan sorumlu tutacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İran'a ait iki geminin Caracas'a doğru silah taşıdığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialarla ilgili haberleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Price, Tahran yönetimine bu yönde bir adım atmaması çağrısında bulundu.

Price, "Eğer şiddet kullanan ortak ya da uzantılarına silah gönderme girişiminde bulunursa İran'a gereken baskıyı uygulamaya devam edeceğiz. Eğer bu bir silah transferi ise o zaman (İran) uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor demektir." şeklinde konuştu.

İran'la nükleer görüşmelerin devam ettiği bir ortamda bu yöndeki bir adımın oldukça endişe verici olacağına işaret eden Price, söz konusu iddiaların doğru olduğunun anlaşılması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutacaklarının altını çizdi.

Amerikan Politico dergisine konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin İran'dan silah almamaları konusunda Venezuela ve Küba'yı uyardığını ifade etmişti.

Aynı haberde, Amerikan istihbaratına göre, Caracas yönetiminin geçen yıl İran'la yaptığı anlaşma doğrultusunda sipariş verdiği silahların teslimatını beklediği, bu siparişler arasında hızlı hücum botları ile bazı uzun menzilli silahların bulunduğu iddiası yer almıştı.

Price'a S-400 sorusu

Öte yandan, Price, "yeni yönetimin S-400'lerin İncirlik Üssüne kaldırılması yönünde bir teklif yapıp yapmadığı" ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Price, ABD'nin S-400'lerle ilgili pozisyonunun değişmediğini, bunun ötesinde herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti ve "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini" kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen gemiler dolayısıyla İran'ı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 23:42:57. #1.14#

title