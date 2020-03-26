ABD, Venezuela lideri Maduro ve yakın çevresi aleyhine terör ve uyuşturucu suçlamasıyla dava açacak ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırladığını bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve yakın çevresi aleyhine dava açmak için hazırlandığı bildirildi. Associated Press ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Maduro ve yakın çevresi için Venezuela devletini, "terörist grupların ve uyuşturucu şebekelerinin merkezi haline getirdikleri" suçlamasıyla dava açılacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com