ABD, Venezuela'daki darbe girişimine karışan eski askerlerin kimliklerini açıkladı

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine katılan iki eski ABD askerinin ve bunları azmettiren eski bir askerin kimlik bilgilerini açıkladı.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine katılan iki eski ABD askerinin ve bunları azmettiren eski bir askerin kimlik bilgilerini açıkladı.

Venezuela'da, askeri darbe girişimine kalkışırken tutuklanan iki Amerikan askerine yönelik tartışma devam ederken Kara Kuvvetleri bu kişilerin ordudaki görevlerine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

Kara Kuvvetleri, "Army Times" gazetesine yaptığı açıklamada, ABD özel kuvvet gücü Yeşil Berelilere bağlı görev yapan eski Astsubay Kıdemli Çavuş Jordan Goudreau'nun, askerlerin başarısız darbe girişimine katılmasını sağladığını kaydetti.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Goudreau 2001 ile 2016 yılları arasında Kara Kuvvetlerinde sıhhiye ve topçu olarak görev yaptı.

Goudreau, 2006 ile 2010 yılları arasında iki kez Irak'ta, 2010 ile 2014 yılları arasında da iki kez Afganistan'da bulundu.

Diğer taraftan 43 yaşındaki Goudreau, kendi LinkedIn hesabında, 1990'larda üç yıl Kanada Silahlı Kuvvetlerinde çalıştığını belirtiyor.

Goudreau'nun Florida merkezli Silvercorp USA Inc. adında özel bir şirketi bulunuyor.

Kara Kuvvetleri, darbe girişimine katılan ve Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Airan Berry'nin de Kara Kuvvetlerinde eski Mühendis Astsubay Çavuş olarak görev yaptığını ve 2003 ile 2007 arasında üç kez Irak'ta bulunduğunu kaydetti.

Berry'nin iki Bronze Yıldız Üstün Hizmet Madalyası, Kosova Görev Madalyası'nın yanı sıra birçok özel kuvvet brövesi bulunuyor.

Kara Kuvvetlerinin sağladığı bilgilere göre, Venezuela güvenlik güçlerince tutuklanan Luke Denman ise 2010 yılına kadar Muhabere Astsubayı olarak görev yaptı ve 2010 yılında bir kez Irak'ta bulundu.

Bir madalyası ve birçok brövesi bulunan Denman, Venezuela güvenlik güçlerinin sorgusunda Goudreau'nun kalkışmaya katılmasını sağladığını belirtmişti.

Venezuela'da ne olmuştu

Venezuela'da 3 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, hükümetin silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak için ülkeye sızmaya çalıştığını savunduğu 2'si ABD'li 17 kişi yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile Silver Corp USA şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği SilverCorp ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Venezuela Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA