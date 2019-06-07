ABD ve Yunanistan'dan S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Andrew Winternitz, Türkiye'nin S-400 alımının F-35 açısından "kabul edilemez riskler" taşıdığını belirterek Ankara'nın bu alımı yapmamasını umduklarını söyledi.

Washington merkezli Foreign Policy düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington'da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumda konuşan Winternitz, "Türkiye'nin S-400 alması kabul edilemez bir risk teşkil edecek, çünkü radar sistemleri Rus ordusuna beşinci nesil en üst kalite uçağımız F-35 hakkında hassas bilgileri sağlayabilir. Bize göre bu konudaki kaygılarımızı azaltacak bir önlem yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle