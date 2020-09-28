ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

28.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 29.09.2020 00:06
ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'de aylardır artan gerilimin ardından Türkiye ve Yunanistan tansiyonu düşürmek için istikşafi görüşmelere hazır olduklarını açıklamışlardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, enerji kaynakları konusunda artan bölgesel gerginlik nedeniyle Yunanistan'a iki günlük resmi ziyarette bulundu. Pompeo, ziyareti kapsamında Selanik'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Dendias ve Pompeo yaptıkları açıklamada, iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade ederek, Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "ABD ve Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor" ifadeleri kullanıldı. Pompeo, yakında başlayacak olan müzakerelerin de sonuç getirmesini umduğunu dile getirerek, "İstikşafi görüşmelerin sadece doğru bir şekilde başlamasını değil, aynı zamanda iki ülkenin de kabul edeceği sonuçları sağlayacak şekilde çözülmeleri de önemli" dedi.

Pompeo, ayrıca Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ile bugün bilim ve teknoloji anlaşması imzaladı. Ortak açıklamada, iki ülkenin yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularında işbirliği yapacağı ifade edildi.

Bakan Pompeo, bu gece Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in evinde kalacak ve yarın Girit'teki Souda Askeri Üssü'nü ziyaret edecek. - ATİNA

ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı
ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı
ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Songül Karlı Çağatay Ulusoy İsmail Dümbüllü
Spor Babel Samatta Sörloth Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Asker Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 00:07:01. #1.15#
title