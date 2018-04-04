ABD ve Ürdün Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirecek
ABD ve Ürdün’ün gerçekleştireceği ortak askeri tatbikat ’Eager Lion 2018’, 15 Nisan’da Ürdün’de başlayacak.
ABD ve Ürdün'ün gerçekleştireceği ortak askeri tatbikat 'Eager Lion 2018', 15 Nisan'da Ürdün'de başlayacak.
ABD ve Ürdün ortak asker tatbikatı "Eager Lion 2018", 15-26 Nisan tarihleri arasında Ürdün'de gerçekleştirilecek. Tatbikat, Ürdün silahlı kuvvetlerinin, ABD kuvvetlerine uyum sağlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak işbirliğini geliştirme ve Ürdün silahlı kuvvetlerini güvenlik hizmetleri arasındaki koordinasyonunu geliştirmeye katkıda bulunacak şekilde eğitmeyi amaçlıyor. - AMMAN