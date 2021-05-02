ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 200 kişilik turist kafilesi Afrodisyas'ı gezdi
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ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 200 kişilik turist kafilesi Afrodisyas'ı gezdi

ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 200 kişilik turist kafilesi Afrodisyas'ı gezdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan turist kafilesi, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'ni gezdi.

ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan turist kafilesi, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'ni gezdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kentte, tam kapanma sürecinde yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

ABD ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 200 kişilik kafileye, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal eşlik etti.

Umut Tuncer, yaptığı açıklamada, salgına rağmen yabancı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinin önemli olduğunu belirtti.

İlk kez Ukraynalı bir turist kafilesini Afrodisyas'ta ağırladıklarını dile getiren Tuncer, "Bir aydır yerli ve yabancı tur operatörleriyle bu konuda çalışma yürütüyorduk. Bu ziyaret de yürüttüğümüz çalışmaların sonucu oldu. Mutlu ve gururluyuz." dedi.

Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın da salgın sürecinde Türkiye'nin, turizm alanında ilgi gören ülkelerden olduğunu ifade ederek, "Başka ülkelere gidemeyip de Türkiye'yi görmek isteyen çok fazla insan var. Şu anda Amerikalı grup özellikle Afrodisyas'ı görmeye geldi. Çok mutlular ve ayrıca Türkiye'nin Hristiyanlığın başlangıcındaki önemini anlayabilmek için buradalar. Antalya ve Aydın'da birçok ören yerini gezecekler." diye konuştu.

Ukraynalı turist Natalia Klekova da "İlk defa Türkiye'ye geldim ve böyle tarihi bir yeri ilk kez gördüm. Tarihi güzellikleri görmek hoşuma gitti. Afrodisyas da gerçekten çok güzel bir yer. Tekrar gelip başka yerleri de görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gezinin ardından ziyaretçilere, yöreye özgü hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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