ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Kısa bir süre sonra ise Putin'in bu iki bölgede "barışı temin etmek üzere" askeri sevkiyat yapılması için Rus ordusuna talimat verdiği duyurulmuştu.