ABD ve Türkiye savunma bakanları Afganistan konusunu telefonda görüştü
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ABD ve Türkiye savunma bakanları Afganistan konusunu telefonda görüştü

ABD ve Türkiye savunma bakanları Afganistan konusunu telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

???????NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afganistan konusunda telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

???????NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Afganistan konusunda telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lloyd ile Akar'ın iki ülke arasındaki iş birliği ve Afganistan'daki diplomatik varlığın sürdürülmesi üzerine konuştukları kaydedildi.

Açıklamada, Lloyd'un, uzun süredir devam eden ABD-Türkiye savunma ilişkisinin önemini bir kez daha teyit ettiği, iki ülke arasında barış ve güvenlik konularında süren iletişim ve iş birliği için Akar'a teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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