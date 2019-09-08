08.09.2019 13:52

ABD ve Türk askerlerin Suriye'deki müşterek devriyesi sona erdi

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgede ABD ve Türk askerlerinin müşterek kara devriyesi sona erdi.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede devriye için Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgede bekleyen ABD bayraklı zırhlı araçlar, Türk zırhlı araçları ile buluşarak Fıratın Doğusu'nda ortak devriye görevine başlamıştı. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Telabyad ve Rasulayn kentleri arasında yaklaşık 10-15 kilometrelik derinlikteki bir hatta gerçekleşen müşterek kara devriyesi ise 3 saat sürdü. Zırhlı araçlarla bölgede seyir eden Türk komandolar ve ABD askerleri, devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye sınırına döndü. Türk zırhlı araçlar, sınır hattındaki beton plakların kaldırılarak açılan kapıdan ülkeye geçiş yapıyor.

Devriye esnasında ABD ve Türkiye'ye ait zırhlı araçlara, Atak helikopterler de eşlik ederken, güzergahta insansız hava araçları ile de görüntü alındı.

Kaynak: İHA