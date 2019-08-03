ABD ve Taliban barış görüşmelerinin 'en kritik turu' için sekizinci kez masada
Afganistan'da 18 yıldır süren savaşı sona erdirmesi beklenen barış görüşmelerin sekizincisi Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasında gerçekleşen müzakerelerin bu turu, savaşın sona erdirilmesi adına en önemli aşama.
Afganistan'da 18 yıldır süren savaşı sona erdirmesi beklenen barış görüşmelerin sekizincisi Katar'ın başkenti Doha'da başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasındaki müzakerelerin bu turu, savaşın sona erdirilmesi adına en önemli aşama olarak değerlendiriliyor.
Taliban liderleriyle geçen yıldan bu yana bir dizi görüşme gerçekleştiren Afganistan'ın ABD'nin barış elçisi Zalmay Khalilzad Cuma gecesi Doha'ya ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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