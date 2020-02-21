ABD ve Taliban 29 Şubat'ta anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

21.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:07

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Taliban arasında 18 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanabileceği açıklandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Taliban anlaşmanın bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kısmi ateşkes sonrası Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle