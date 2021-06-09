ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Suudi Arabistan ve ABD askerleri, Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde ortak tatbikata başladı.

Suudi Arabistan ve ABD askerleri, Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde ortak tatbikata başladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri (RSLF) ve ABD Ordusu Kara Kuvvetleri'nin (AGF), Suudi Arabistan'ın kuzeybatı bölgesinde geniş kapsamlı bir ortak tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlık, Şahin Pençeleri 4 (Falcon Claws 4) adlı tatbikat ile Suudi Arabistan ve ABD arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmeyi ve askeri kavramları birleştirmeyi amaçlandığını açıkladı.

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinin tatbikatının, iki ülkenin askeri deneyimlerini paylaşmaya, askeri mühimmat geliştirmeye, askeri hazırlık seviyesini arttırmaya ve dış tehditle yüzleşmeye katkı sağlayacağı da aktarıldı. - RİYAD

ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat
ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Sarp Akkaya Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD ve Suudi Arabistan askerlerinden ortak tatbikat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:56:27. #1.15#

title