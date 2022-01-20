ABD ve Sudan, teknokrat hükümeti ve şeffaf seçim konularında mutabakat sağladı

ABD'li ve Sudanlı taraflar, teknokrat hükümetinin kurulması, özgür ve şeffaf seçimlerin gerekliliği konularında fikir birliğine vardı.

ABD'li ve Sudanlı taraflar, teknokrat hükümetinin kurulması, özgür ve şeffaf seçimlerin gerekliliği konularında fikir birliğine vardı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Faye, ABD'nin Afrika Boynuzu Temsilcisi David Satterfield ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Brian Shawkan'ı kabul etti.

Görüşmede, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti de hazır bulundu.

Taraflar, sivil bir başbakan tarafından yönetilen teknokrat hükümeti kurulması, siyasi krizden çıkılması için tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsamlı ulusal diyaloğun sağlanması konularında anlaştı.

Yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için 2019'da imzalanan ve geçiş dönemiyle ilgili düzenlemeleri içeren Anayasal Bildiri metninde düzenlemeler yapılması, geçiş sürecinin sonunda özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesi hususlarında da taraflar mutabık kaldı.

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.