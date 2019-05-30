ABD ve Rusya, Suriye rejiminin uluslararası tecritten çıkartılması için görüşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Şam rejimini İdlip kentinde ateşkes ilan edilmesi de içinde olmak bazı koşullar karşılığında uluslararası tecritten çıkartılması için görüştüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumundan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, Washington ve Moskova'nın Suriye krizini "adım adım sona erdirecek bir yaklaşımı" görüştüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle