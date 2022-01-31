ABD ve Rusya'nın Ukrayna Adımları Nasıl Görülüyor? - Haberler
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ABD ve Rusya'nın Ukrayna Adımları Nasıl Görülüyor?

DailyMotion.com - Güncel
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VOA Türkçe'ye konuşan Rusya uzmanı Thomas Graham, Rusya ve Batı arasındaki gerilimde senaryoları değerlendirdi.

VOA Türkçe'ye konuşan Rusya uzmanı Thomas Graham, Rusya ve Batı arasındaki gerilimde senaryoları değerlendirdi. George W. Bush döneminde Kremlin'le stratejik diyalog sürecini yöneten Graham, ABD ve NATO'nun son adımlarının Rusya ile görüşmelerde Batı'nın elini güçlendireceği görüşünde

DailyMotion.com - Güncel

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