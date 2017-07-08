ABD ve Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes Anlaşması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için yaptığı anlaşmanın siyasi süreci desteklemesini umduğunu belirtti.



Suriye'nin başkenti Şam'da basın toplantısı düzenleyen Remzi, anlaşmanın siyasi süreci desteklemesini, Suriye'nin diğer bölgelerinde de şiddeti azaltmak için benzer uygulamalara kapı açmasını ümit ettiğini dile getirdi.



Remzi, anlaşmanın, doğru yönde atılmış bir adım olacağını ve barış görüşmelerini desteklediğini kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da Şam saati ile 12.00'de yürürlüğe gireceğini söylemişti.