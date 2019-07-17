ABD ve Rusya müzakere masasında: Yeni bir nükleer silahlanmayı sınırlandırma anlaşması görüşülüyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya nükleer silahlanmayı sınırlandırma konusunda yeni bir çerçeve anlaşması için müzakerelere başlıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya nükleer silahlanmayı sınırlandırma konusunda yeni bir çerçeve anlaşması için müzakerelere başlıyor.
Her iki ülkeden temsilciler İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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