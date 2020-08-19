ABD ve Rusya, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin devamından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ve Rusya, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin devamından memnun

BİRLEŞMİŞ ABD ile Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Cenevre'de 24 Ağustos'ta yapılacak Suriye Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmelerine katılma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

ABD ve Rusya, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin devamından memnun
19.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:33

BİRLEŞMİŞ ABD ile Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Cenevre'de 24 Ağustos'ta yapılacak Suriye Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmelerine katılma çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye krizindeki gelişmelerle ilgili çevrimiçi toplantısında konuşan Geir Pederson'ın, Cenevre'de yapılacak toplantıya tarafların, "iyi niyetle ve ön koşulsuz" katılması yönündeki çağrısına ABD ve Rusya temsilcileri olumlu yaklaştı.

Pedersen, Suriye'nin kuzeybatısındaki Türk-Rus koordinasyonuna övgüde bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye genelinde siviller üzerindeki insani ve sosyal etkileri konusunda da uyarıda bulundu.

ABD temsilcisinden "önceki tartışmaların ötesine geçme" çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft, BMGK'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde düzenlenecek toplantıya ilişkin, katılacak heyetlere "önceki tartışmaların ötesine geçmeye ve anayasal reformları doğrudan görüşme"ye davet etti.

"Komite üyelerinden mümkünse haftalarca Cenevre'de kalmaya ve kapsamlı tartışmalara katılmaya hazır olmasını talep ediyorum." diyen Craft, katılımcıları sonraki tur görüşmeleri için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmaya varmaya çağırdı.

Craft, "Trump yönetimi, komitenin 2254 sayılı karar uyarınca yeni bir anayasa taslağı hazırlama çalışmalarını kolaylaştırma çabaları için Özel Temsilci Pedersen'e tam destek sağlıyor." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vasily Nebezia ise oturumdaki konuşmasında, "Suriyelilerin uyumunu kolaylaştıracak ve dolayısıyla bir unsur olarak hizmet edecek siyasi diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunun Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

"24 Ağustos'tan itibaren Cenevre'de Anayasa Komitesi çalışmalarına yeniden başlanmasıyla ilgili olarak Suriyeli delegelere başarılar diliyoruz. Rusya bu konuda özel temsilci bulundurmaya ve Suriyelilere gerekli desteği vermeye devam edecektir." diyen Nebezia, ABD'nin Suriye rejimine uyguladığı yaptırımları ise "Şam'daki rejimi devirmeye teşebbüs" olarak nitelendirdi.

Nebezia, Cenevre'deki toplantının ileriye doğru bir yol çizmeye ve temsili bir anayasa için ilerlemeye yardımcı olacağını belirtirken, "Suriye'ye barış getirmenin tek yolu, bütün topraklarını Şam'ın kontrolüne geri vermek ve kapsayıcı bir Suriye diyaloğu yoluyla siyasi bir çözümü teşvik etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Ekonomi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü 3. Sayfa
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aamir Khan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: ABD ve Rusya, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin devamından memnun - Cenevre
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 22:11:25. #1.15#
title