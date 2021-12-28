ABD ve Rusya arasında "Ukrayna" konulu güvenlik görüşmeleri 10 Ocak'ta başlayacak - Haberler
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ABD ve Rusya arasında "Ukrayna" konulu güvenlik görüşmeleri 10 Ocak'ta başlayacak

ABD ve Rusya arasında
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Beyaz Saray, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna'ya ilişkin gerçekleştirilecek güvenlik görüşmelerine değindi.

Yetkili, "Müttefiklerimiz ve biz, Rusya'nın Ukrayna konusunda ileri gitmesi durumunda bunun sonuçlarıyla karşılaşacağı konusunda hemfikiriz. Ancak Rusya ile ilkeli bir diplomasi yürütmek konusunda da hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Masaya oturduklarında iki ülkenin de endişelerini dile getirebileceğini kaydeden yetkili, Rusya ve ABD arasında ilk güvenlik görüşmesinin 10 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.

Sonraki görüşmelerin 12 ve 13 Ocak'ta olmasının beklendiğini aktaran yetkili, görüşmelerin nerede olacağına dair bilgi paylaşmadı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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