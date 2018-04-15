ABD ve Rus Sistemlerinin Karşı Karşıya Gelme Tehlikesi Var'

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye'de doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var." dedi.