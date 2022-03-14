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ABD ve Romanya Askerleri Ortak Tatbikatta

DailyMotion.com - Güncel
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ABD ve Romanya ordusu Smardan'da ortak tatbikat düzenledi.

ABD ve Romanya ordusu Smardan'da ortak tatbikat düzenledi.

Fiili tatbikatta her iki taraf da tank ve askerlerini test etti.

Yetkililer, NATO üyesi iki ülkenin düzenlediği 'Adalet Kartalı' adlı tatbikatın Ukrayna kriziyle ilgili olmadığını açıkladı.

Savunma odaklı tatbikatın her yıl iki kez düzenlendiği belirtiliyor.

DailyMotion.com / Güncel

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