- Panelden detaylar Amjad Atallah konuşması Kiliç Kanat konuşması Mark Perry konuşması Geoffrey Aronson konuşması WASHINGTON - SETA Vakfı, Katar'daki Türk üssünün kapatılmasına odaklanan "ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri" Paneli gerçekleşti.
14 Eylül 2017 Perşembe 22:48
- Panelden detaylar Amjad Atallah konuşması Kiliç Kanat konuşması Mark Perry konuşması Geoffrey Aronson konuşması WASHINGTON - SETA Vakfı, Katar'daki Türk üssünün kapatılmasına odaklanan "ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri" Paneli gerçekleşti.