ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri

ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri

- Panelden detaylar Amjad Atallah konuşması Kiliç Kanat konuşması Mark Perry konuşması Geoffrey Aronson konuşması WASHINGTON - SETA Vakfı, Katar'daki Türk üssünün kapatılmasına odaklanan "ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri" Paneli gerçekleşti.

- Panelden detaylar
Amjad Atallah konuşması
Kiliç Kanat konuşması
Mark Perry konuşması
Geoffrey Aronson konuşması WASHINGTON - SETA Vakfı, Katar'daki Türk üssünün kapatılmasına odaklanan "ABD ve Orta Doğu Körfez Krizinin Etkileri" Paneli gerçekleşti.