ABD ve NATO güçleri Bagram Üssü'nden çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD ve NATO güçleri Bagram Üssü'nden çekildi

ABD ve NATO güçleri Bagram Üssü'nden çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'li bir yetkili tüm ABD ve NATO askerinin Bagram üssünden çekildiğini duyurdu.

ABD'li bir yetkili tüm ABD ve NATO askerinin Bagram üssünden çekildiğini duyurdu.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Afganistan'da bulunan Bagram üssündeki tüm ABD ve NATO askerinin çekildiğini duyurdu. ABD'li yetkili, başkent Kabil'in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram üssünden son yabancı birliklerin ne zaman ayrıldıklarını açıklamayarak, "Tüm koalisyon güçleri Bagram'dan ayrıldı" dedi.

ABD'li yetkili üssün resmi olarak ne zaman teslim edileceğini açıklamazken, adını açıklamayan üst düzey Afganistanlı bir yetkili ise "Üssün Afgan güçlerine resmi olarak devredildiği konusunda hala bilgilendirilmedik" ifadelerini kullandı.

ABD, 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu El Kaide örgütü ve lideri Usame Bin Ladin'i koruduğu gerekçesiyle 2001 yılında Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon başlatmıştı. Bagram üssü, Bu operasyonlar kapsamında Taliban'a yönelik operasyonlarda en fazla kullanılan hava üssü olması bakımından önem taşıyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD ve NATO güçleri Bagram Üssü'nden çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:52:33. #1.15#

title