ABD ve NATO güçleri Bagram Üssü'nden çekildi

ABD'li bir yetkili tüm ABD ve NATO askerinin Bagram üssünden çekildiğini duyurdu.

ABD'li bir yetkili tüm ABD ve NATO askerinin Bagram üssünden çekildiğini duyurdu.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Afganistan'da bulunan Bagram üssündeki tüm ABD ve NATO askerinin çekildiğini duyurdu. ABD'li yetkili, başkent Kabil'in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram üssünden son yabancı birliklerin ne zaman ayrıldıklarını açıklamayarak, "Tüm koalisyon güçleri Bagram'dan ayrıldı" dedi.

ABD'li yetkili üssün resmi olarak ne zaman teslim edileceğini açıklamazken, adını açıklamayan üst düzey Afganistanlı bir yetkili ise "Üssün Afgan güçlerine resmi olarak devredildiği konusunda hala bilgilendirilmedik" ifadelerini kullandı.

ABD, 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu El Kaide örgütü ve lideri Usame Bin Ladin'i koruduğu gerekçesiyle 2001 yılında Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon başlatmıştı. Bagram üssü, Bu operasyonlar kapsamında Taliban'a yönelik operasyonlarda en fazla kullanılan hava üssü olması bakımından önem taşıyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı