ABD ve Körfez ülkelerinden Husiler'in Suudi Arabistan'daki okul saldırısını kınama
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ABD ve Körfez ülkelerinden Husiler'in Suudi Arabistan'daki okul saldırısını kınama

ABD ve Körfez ülkelerinden Husiler'in Suudi Arabistan'daki okul saldırısını kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD ve Körfez ülkeleri, Pazar günü Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'da bir okula yönelik saldırısını kınadı.

ABD ve Körfez ülkeleri, Pazar günü Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'da bir okula yönelik saldırısını kınadı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Asir bölgesine Pazar günü saldırı düzenlemişti. Yemen sınırından Husiler tarafından gönderilen insansız hava aracının (İHA) bir okula düşmesinin ardından herhangi bir can kaybı olmazken okulda zarar meydana gelmişti. Olayın ardından ABD ve Körfez ülkeleri saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada "Bu tür saldırılar okul çocukları çağındaki çocukların yanı sıra sivillere tehdit ediyor. Diğer ülkeler gibi saldırıyı kınıyoruz ve Husiler'e kalıcı bir ateşkese bağlı olmaya çağırıyoruz" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'n (BAE) Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınarken, "Yemen'deki milislerin saldırmaya devam etmesi tüm uluslararası yasa ve normların hiç umursamadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

BAE'nin ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu terör saldırıları, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturuyor ve uluslararası toplumun Yemen'deki çatışmayı durdurma çabalarına bir meydan okumasıdır. Kuveyt, Suudi Arabistan'ın istikrarını sağlamak için aldığı tüm önlemleri destekliyor " ifadeleri yazdı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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