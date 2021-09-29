ABD ve Katar'dan Hizbullah'ın finansal ağını hedef alan yaptırım - Haberler Ekonomi
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ABD ve Katar'dan Hizbullah'ın finansal ağını hedef alan yaptırım

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD ve Katar'dan Hizbullah'ın finansal ağını hedef alan yaptırım

ABD yönetimi, Hizbullah'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 7 kişiyi Katar ile koordineli bir şekilde yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Hizbullah'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 7 kişiyi Katar ile koordineli bir şekilde yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile Katar'ın Hizbullah'ın Arap Yarımadası'ndaki finansal ağını hedef almaya yönelik koordineli bir şekilde harekete geçtiği kaydedildi. Açıklamada, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve ABD al-Muayyid al-Banai'nin Hizbullah'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

ABD al-Rahman ABD al-Nabi Shams, Yahya Muhammed al-Abd-al-Muhsin, Majdi Fa'iz al-Ustadz ve Sulaiman al-Banai'nin ise Ali al-Banai'ye finansal destek sağladıkları için yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, Katar merkezli AlDar Properties'e de yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) Müdürü Andrea Gacki, Hizbullah'ın "kasasını doldurmak" ve "terörist faaliyetleri desteklemek" için küresel finansör ağlar geliştirerek uluslararası finans sistemini kötüye kullanmaya çalıştığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptırım kararının Katar ile gerçekleştirilen "en önemli ortak eylemlerden biri" olduğunu belirterek diğer hükümetleri Hizbullah'ı hedef almak için benzer bir tutum izlemeye çağırdı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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