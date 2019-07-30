ABD ve Kanada'da kredi kartına başvuran 106 milyon kişinin bilgileri çalındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da finansal hizmet veren Capital One şirketine 2005-2019 yılları arasında kredi kartı başvurusunda bulunan 106 milyon kişinin bilgilerinin bilgisayar korsanı tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Korsan yakalanırken şirket, çalınan bilgiler arasında kredi kartına başvuran kişilerin isim, adres, telefon, email, doğum tarihi ve gelir bildirimlerinin yer aldığını açıkladı. Korsanlık faaliyeti 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleşirken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayın failini yakaladı. Euronews.com'da Görüntüle