ABD ve Kanada Arasında Ceta Eylülde Başlayacak

Avrupa Birliği (AB) ve Kanada arasında müzakereleri 7 yıl süren Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), 21 Eylül'de geçici olarak başlayacak.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hamburg'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde CETA hakkında ortak bildiri yayınladı.



Bildiride, taraflar arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 21 Eylül'de geçici olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.



CETA'nın büyük kısmının 1 Temmuz'da geçici yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak taraflar arasında devam eden teknik görüşmelerde özellikle süt ürünleri ve eş değer ilaçlar hakkında uzlaşma sağlanamayınca bu süreç gecikmişti.



Anlaşmanın kalıcı hale gelmesi için AB üyesi 28 ülkenin parlamentolarında tekrar onaylanması gerekiyor.



AB'nin Kanada ile 7 yıl müzakere ettiği CETA, 30 Ekim 2016'da Brüksel'de imzalanmış, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da 15 Şubat'ta onaylanmıştı. CETA yürürlüğe girdiğinde, AB ile Kanada arasındaki gümrük vergilerinin yüzde 98'inin ortadan kalkması, karşılıklı ticaret hacminin yıllık 12 milyar avro artması, anlaşmanın istihdam ve büyümeye katkı sağlaması öngörülüyor.