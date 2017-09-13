ABD ve Kamboçya Arasında Vize Gerginliği

ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.

ABD ve Kamboçya Arasında Vize Gerginliği

ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.

Kaynak: Dunya.com