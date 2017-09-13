ABD ve Kamboçya Arasında Vize Gerginliği

ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.
Ve mutlu son! 50 yıl önce çalınan Herakles lahdi, nihayet Türkiye'de!
Bölge ısınıyor! Afrin sınırına komandolar sevk edildi
Maçta dördüncü gol geldi
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Merkel'in Türkçe seçim kampanyası afişlerinde skandal ifadeler
Kasırga sırasında duyulan ezan sesi, tüyleri diken diken etti
İş vaadiyle kandırdığı temizlikçi kadına, 246'da tecavüz etti
Ölen kardeşine son kez bakmak isteyen abi, hayatının şokunu yaşadı
Türk erkeklerinin markajındaki yenge, 13 yıl önceki halini paylaştı
Yatak görüntüleri çıkan damat adayı, eskort sitesi yöneticisi çıktı
Moda haftasındaki, ilginç tasarımlar kafaları karıştırdı!
Ankara'daki sır cinayetin şüphelisi baba ve oğul böyle yakalandı
"Babanın göğüsleri daha büyük" yorumuna videoyla cevap verdi
Koca tribünde tek başına sevinen taraftar, memleketiyle şaşırttı
Polis, 2 dayısını ve kuzenini katletmişti! Cinayet nedeni ortaya çıktı