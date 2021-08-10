ABD ve Japonya'dan "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu vurgusu
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ABD ve Japonya'dan "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu vurgusu

ABD ve Japonya'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

ABD ve Japonya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde anlaştı.

ABD ve Japonya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde anlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Başbakan Suga Yoşihide, ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tokyo 2020 konularını ele aldı.

Suga, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik ABD Başkanı Biden ile anlaştığını söyledi.

Kyodo ajansına göre görüşmede ikili, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi gibi "21. yüzyılın acil konuları" kapsamlı, Güney Kore-ABD-Japonya üçlü iş birliğinin önemini vurguladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Japonya'nın 2020 Olimpiyatları'na "güvenli şekilde ev sahipliği yaptığını" kaydeden Biden, ay sonu başlayacak Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesinde de Başbakan Suga'ya başarılar diledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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